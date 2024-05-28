هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية تستقبل فعاليات المعسكر التدريبى للأطفال والطلاب

لليوم الثانى على التوالى، تستضيف شاليهات قرية شهرزاد بالعجمي، ملك الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة اللواء هشام لطفي-المدير العام للهيئة المعسكر التدريبي الأول لمجموعه أبناؤنا في عيوننا الكشفية والإرشادية، تحت إشراف الدكتورة لمياء الشافعي.

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المعسكر تحية العلم وبناء الخيام والأرض الكشفية والتدريب علي أنواع النيران والاستفادة منها في التدفئة والطهي الخلوي واستخدام البوصلة في تحديد الاتجاهات.

يهدف المعسكر لتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن واكتساب مهارات الاعتماد علي النفس والتدريب علي مشروعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانب آخر استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مجموعة من الطلاب بجامعة قرطاچ التونسية، في جولة سياحية، شملت عدة أماكن بعروس البحر المتوسط، منها استاد الإسكندرية وساحة المتحف اليوناني الروماني

وأشار اللواء لطفى، إلى أن ستاد الإسكندرية الدولي يستقبل الكثير من الأفواج السياحية حيث يعد أقدم استادات إفريقيا وثاني أقدم استاد على مستوى العالم، إلى جانب أنه يضم جزء من سور الإسكندرية القديم والذى يعد مزارا تاريخيا يقصدة الكثيرون لمشاهدته.

وأوضح اللواء هشام لطفي، أن الطلاب التوانسة أعربوا عن سعادتهم البالغة بعراقة منشآت الاستاد وأكدوا على استمتاعهم بالجولة الترفيهية، ودونوا في نهاية الزيارة كلمات شكر وتقدير في سجل زيارات الاستاد، والتقطوا العديد من الصور الفوتوغرافية التذكارية في معظم جنبات الاستاد وسور الإسكندرية القديم.

وأضاف اللواء هشام لطفي، أن الطلاب التوانسة أعربوا عن سعادتهم البالغة بعراقة منشآت الاستاد وأكدوا على استمتاعهم بالجولة الترفيهية، ودونوا في نهاية الزيارة كلمات شكر وتقدير في سجل زيارات الاستاد، والتقطوا العديد من الصور الفوتوغرافية التذكارية في معظم جنبات الاستاد وسور الإسكندرية القديم.