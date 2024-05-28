البيطريين: نثمن جهود دولتنا في دعم القضية الفلسطينية ونصطف خلف القيادة السياسية

أعربت النقابة العامة لأطباء بيطريين مصر عن بالغ إدانتها لما قام به العدوان الصهيوني من غارات على مخيم اللاجئين بمدينة رفح الفلسطينية، و‏استهداف النازحين الأبرياء في خيامهم، مما أسفر عن سقوط ‏عشرات الشهداء ومئات الجرحى من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.

ووصفت النقابة في بيان لها ما يحدث في فلسطين بالمجزرة الكبرى في حق الإنسانية، وتعد جريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وتشكل انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وحقوق الانسان.

وتثمن النقابة العامة للأطباء البيطريين، جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، ومنع تهجير الفلسطينين وتقديم كافة سبل الدعم لهم ولحل القضية الفلسطينية، ومساندة أهالينا في غزة.

وتثمن النقابة العامة للأطباء البيطريين جهود الدولة المصرية في القضية، تؤكد أيضا على ضرورة التكاتف الوطني خلف القيادة السياسية المصرية في ظل الظروف الراهنة ولمواجهة تحديات الأمن القومي.

وأضافت النقابة العامة لأطباء بيطريين مصر، أنه يجب على المجتمع الدولي والعالمي التحرك العاجل والسريع، لوقف هذه الاعتداءات الصارخة، فلا يجوز غض الطرف عن مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تخطت كل الحدود الإنسانية.

وأكدت النقابة، أن مثل هذه الأفعال الإجرامية لا يتجاوزها التاريخ ولا تغفر أبد الدهر، لذلك على الجميع اتخاذ موقف حاسم وعاجل من أجل تنفيذ القرارات والأحكام التي أصدرتها محكمة ‏العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني وقياداته، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان الإرهابي على رفح.

