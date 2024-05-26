نقيب الأطباء البيطريين يطالب بتعيينات لسد العجز في القطاعات والمنشآت البيطرية

خلال احتفالية "يوم الطبيب البيطري"..

نظمت النقابة العامة للأطباء البيطريين، احتفالا أمس بيوم الطبيب البيطري، تحت شعار " صحة مواطن.. واقتصاد وطن"، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت الحفل الإعلامية الكبيرة عزة مصطفى، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية وعلى رأسهم الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، ود. أيمن محروس ممثلا عن وزارة الزراعه، ود. أحمد سيف الدولة ممثل عن وزارة التخطيط، ود.أحمد كاجوك نائب وزير التخطيط، وأ.د فتحى فاروق رئيس القطاع البيطري بجامعة القاهرة، د. محمد الجارحي، نائب وزير الزراعة الأسبق، ود. مني محرز، نائب وزير الزراعة السابق، ولواء طبيب فايز أباظة مدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة سابقا، ممثلى جهاز مستقبل مصر للتنميه المستدامه إداره الثروه الحيوانيه لواء طبيب سامح على محمد وعميد طبيب هشام علام وممثل عن الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية، ولواء طبيب ماهر معروف مستشار الشركة الوطنية للتبريدات، وممثلين عن وزارة الدفاع بإدارة الخدمات البيطرية وممثلين عن وزارة الداخلية بإدارة الخدمات البيطرية، ، وممثل عن شيخ الأزهر ، والنائبة سميرة الجزار، والنائب أيمن شكري، والنائب فيصل عبداللطيف واصل، د. أيمن شكري عضو مجلس النواب ود. مني الخشاب عضو مجلس الشيوخ ، وأ.د .خالد جعفر نائب رئيس جامعة مدينة السادات ، وأ.د. أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات السابق، ومديري عموم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثلين عن معاهد البحوث، و أ.د .إيمان خليفه عميد كلية الطب البيطري بمرسى مطروح و أ.د علاء حسين عميد كلية الطب البيطرى جامعة السادات ، وممثلين عن حزب مستقبل وطن، وممثلين عن حزب الشعب الجمهوري، وممثلين عن النقابات المهنية ، و اعضاء الجمعية الطبية البيطرية، وحضور الآلآف من الأطباء البيطريين من مختلف محافظات مصر.

دورِ الطبيبِ البيطريِ

وهنأ الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، جموع الأطباء البيطريين بيوم الطبيب البيطري، في الوقت الذي يحتفل العالمُ فيهِ بأهميةِ دورِ الطبيبِ البيطريِ ، في حمايةِ الإنسانِ والحيوانِ والبيئةِ ، إضافةٌ إلى الخدماتِ التي يقدمونها في مجالِ القطاعِ الحيوانيِ ومسئوليةُ الطبيبِ عنْ صحةِ وسلامةِ اللحومِ والذبائحِ في المجازرِ للتأكدِ منْ أنها صالحةٌ للاستخدامِ الآدميِ.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين في كلمته، على أهمية مهنةِ الطبِ البيطريِ التي تعنى بالوقايةِ والعلاجِ أوْ تخفيفِ الألمِ منْ أمراضِ وإصاباتِ الحيواناتِ ويشملُ علمُ التشريحِ المجهريِ والتشريحِ والكيمياءِ الحيويةِ وعلمِ الأنسجةِ والوراثةِ وعلمِ البكتيريا والفيروساتِ وعلمِ الطفيلياتِ وعلمَ الأمراضَ وعلمَ العقاقيرَ وعلمَ وظائفَ الأعضاءِ " فسيولوجيٌ ".

وذكر أن مهنةِ الطبِ البيطريِ مهنةً جليلةً والطبيبَ البيطري، قائلا: «لمْ أبالغْ إذا قلتُ إنهُ بالدرجةِ الأولى طبيبَ الإنسانيةِ ومعنى بالحيوانِ وتطبيبهِ وتقديمِ العلاجِ لهُ والقائمِ على دراسةِ علومِ سلوكِ الحيوانِ وإجراءِ الجراحاتِ لهُ وعلاجهُ وتغذيتهُ وعلاجُ سوءِ التغذيةِ للحيوانِ ، ومعنى بالتناسلياتِ والذكورةِ وعلمِ التلقيحِ الصناعيِ والطبِ الشرعيِ والسمومِ لأنَ هناكَ قضايا يكونُ طرفُ فيها الحيوانُ وتحتاجُ إلى طبيبٍ بيطريٍ والذي درسَ الطبُ الشرعيُ بالكلية، والرقابةُ على الغذاءِ منْ أصلٍ حيوانيٍتة منْ اللحومِ بجميعِ أنواعها والدواجنُ ومنتجاتها والألبانِ ومشتقاتها».

وطالب بضرورةِ الاهتمامِ بملفاتِ الطبِ البيطريِ ، ومنها دعمُ الطبيبِ البيطريِ في تعليمهِ وتمكينهِ منْ أدواتهِ، وتوفير فرص عمل لهم بما يليق بمكانتهم والاستفادة من دورهم الهام في الحفاظ على صحة الإنسان، علاوة على تطوير المنشآت البيطرية ومنع الدخلاء على المهنة.

وأكد إلى أن الطبيب البيطري هوَ الركنُ الأساسيُ لدعمِ الثروةِ الحيوانيةِ والإنتاجِ الحيوانيِ ، ما لمْ نهتمْ بالطبيبِ البيطريِ لنْ نشهدَ إنجازا ملموسا في الثروةِ الحيوانيةِ في مصرَ والعنصرِ الرئيسيِ فيهِ هوَ الطبيبُ البيطريُ، مشيرا إلى أن هناكَ أكثر من 200 مرضٍ مشتركٍ بينَ الإنسانِ والحيوانِ ومنها أمراضٌ فتاكةٌ ومميتةٌ والفضلُ بعدَ اللهِ في حمايةِ الإنسانِ منها هوَ الطبيبُ البيطريُ ، ويحافظَ على المنتجِ الغذائيِ للاستهلاكِ المواطنِ .

ودعا نقيب الأطباء البيطريين إلى وضع خطة عاجلة للنهوض بمهنة الطب البيطري، وتفعيل منظومة الصحة الواحدة و دور الطبيب البيطري بالقطاعات ذات صلة، وكافة القطاعات المعنية بالشأن البيطري، فيقوم الطبيب البيطري بفحص الشحنات الواردة للتأكد من صلاحيتها للتداول بالأسواق المحلية، وتشديد إجراءات الفحص وحجب العينات خلال الظروف الوبائي، علاوة على الرقابة على الصادرات والواردات الغذائية من أصل حيواني وذلك خلال الرقابة والفحص المستندى والظاهرى على الغذاء المستورد، كما يمنح شهادات الصلاحية اللازمة التصدير الغذاء المنتج محليا، مشددا على ضرورة اجراء تعيينات للأطباء البيطرين لسد العجز الصارخ في كافة القطاعات البيطرية.

وعرضت النقابة خلال الاحتفالية فيلما تسجيليا عن الدور الهام لمهنة الطبيب البيطري، في التصدي للأمراض التي قد تصيب الإنسان في حال غياب الرقابة البيطرية.

وتحدث خلال الاحتفالية كل من الدكتور حسين علي حسين وكيل كلية الطب البيطري جامعة القاهرة الاسبق عن منظومة الطب البيطري والصحة الواحدة في مصر ومرض السعار، والدكتور محمد مصباح المدير الفني لمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة، عن خطورة مرض البروسيلا، والدكتور حازم حسن رمضان، أستاذ الأمراض المشتركة بطب بيطري المنصورة عن الأمراض المشتركة بين الحيوان والانسان ، والدكتور بهجت إدريس الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة عن تأثير الأمراض التي تنتقل من الغذاء على صحة الإنسان.

واختتمت الاحتفالية بفقرة غنائية قدمتها الطبيبة البيطرية نادين العمروسي وسط تفاعل كبير من الأطباء البيطريين.