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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صلاح خارج تشكيل الموسم في الدوري الإنجليزي

صلاح
صلاح

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تشكيل الموسم في مسابقة البريميرليج هذا الموسم، ولم يتواجد فيه النجم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

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وحصد فريق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد منافسة قوية مع آرسنال الذي أحتل مركز الوصافة في نهاية المطاف.

وأعلنت الرابطة عن تشكيل الموسم بتصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي.
 

تشكيل الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
 

في حارس المرمى: ديفيد رايا (أرسنال).
في خط الدفاع: بين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل (أرسنال) - ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).
خط الوسط: كول بالمر (تشيلسي) - كيفن دي بروين - رودي - فيل فودين (مانشستر سيتي).
في خط الهجوم: أولي واتكينز (أستون فيلا) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).
ولعب محمد صلاح 32 مباراة مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، أحرز خلالهم 25 هدفا وصنع 14 هدفا.
 

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