مصطفى شوبير : محمد صلاح عمل حالة في الشارع المصري.. ونفسي ألعب في الدوري الانجليزي

تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى، عن رغبته في الاحتراف الأوروبي واللعب فى المستويات العالمية.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب أون ان محمد صلاح افتعل حالة في الشارع المصري بالوقت الحالي، فأصبح كل ما يتمناه الأباء هو اتقان الأبناء لعب كرة القدم والاحتراف قدوتا بالفرعون محمد صلاح.



وتابع حارس الأهلي نفسى ألعب فى الدورى الإنجليزى لأنه أقوى دورى فى العالم، مشيرا إلى محمد صلاح ووصوله للعالمية مؤكدا مفيش حاجة مستحيله.

