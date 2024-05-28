سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدينار الكويتى بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 28-5-2024، بالبنوك المصرية ، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 154.04 جنيه للشراء و155.07 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 149.25 جنيه للشراء و154.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

153.53 جنيه للشراء.

153.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

154.04 جنيه للشراء.

155.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

154.15 جنيه للشراء.

155.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

149.25 جنيه للشراء.

154.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

149.47 جنيه للشراء.

154.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

151.04 جنيه للشراء.

155.46 جنيه للبيع.

تكبد الدولار خسائر، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد ارتفاع طفيف في رغبة المتعاملين في المخاطرة لكنه تحرك في نطاقات ضيقة عكس عملات رئيسية أخرى قبل بيانات التضخم المهمة من اقتصادات كبرى هذا الأسبوع والتي تترقبها الأسواق للحصول على مؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة العالمية.

واتسمت تحركات العملة بالضعف إلى حد كبير في الساعات الأولى من التداول في آسيا بعد جلسة هادئة الليلة الماضية بسبب العطلات في بريطانيا والولايات المتحدة، لكن المزاج العام كان إيجابيا مع صعود الأسهم العالمية.

وارتفع اليورو إلى 1.0860 دولار على الرغم من بعض التعليقات الحذرة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين والبيانات التي أظهرت تراجع ثقة الشركات الألمانية في مايو.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الألمانية المقرر صدورها غدا الأربعاء وبيانات منطقة اليورو الأوسع الجمعة للتأكد من الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل وكذلك الحصول على مؤشرات على مدى السرعة التي يمكن أن يقدم بها البنك على قرار خفض لاحق.واستقر الجنيه الاسترليني بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين وبلغ في أحدث تداول 1.2774 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي نحو 0.1 بالمئة إلى 0.6155 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف مارس.