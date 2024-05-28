سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 28-5-2024

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-5-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى سعر 47.50 للشراء، 47.60 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.55 للشراء، 47.65 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 47.55 للشراء، 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.12 جنيه للشراء.

47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

الدولار يتراجع مع ترقب الأسواق لبيانات تضخم عالمية مهمة

تكبد الدولار خسائر، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد ارتفاع طفيف في رغبة المتعاملين في المخاطرة لكنه تحرك في نطاقات ضيقة عكس عملات رئيسية أخرى قبل بيانات التضخم المهمة من اقتصادات كبرى هذا الأسبوع والتي تترقبها الأسواق للحصول على مؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة العالمية.

واتسمت تحركات العملة بالضعف إلى حد كبير في الساعات الأولى من التداول في آسيا بعد جلسة هادئة الليلة الماضية بسبب العطلات في بريطانيا والولايات المتحدة، لكن المزاج العام كان إيجابيا مع صعود الأسهم العالمية.

وارتفع اليورو إلى 1.0860 دولار على الرغم من بعض التعليقات الحذرة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين والبيانات التي أظهرت تراجع ثقة الشركات الألمانية في مايو.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الألمانية المقرر صدورها غدا الأربعاء وبيانات منطقة اليورو الأوسع الجمعة للتأكد من الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل وكذلك الحصول على مؤشرات على مدى السرعة التي يمكن أن يقدم بها البنك على قرار خفض لاحق.