وكيل صحة القليوبية يتابع الإنتهاء أعمال تشغيل مبني الرعاية والكلي الصناعي

قام الدكتور حمـــــــوده الجـــــــزار وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، باجراء جولة مرورية بمستشفي حميات بنها؛ للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمواطني .

وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ وتأكد من تواجد الفريق الطبي النوباتجي، وتوافر الادوية وللمستلزمات الخاصة بالطوارئ، وحرص على متابعة المبني الجديد وتابع الانتهاء من بعض الاجراءات الانشائية المتبقية لتشغيل المبني، بحضور الدكتورنبيل الطحان والدكتوراحمد ياسين نائبي المدير.

ووجه بمراجعة كفاءة ماكينات الغسيل الكلوي الموجود بالمستشفي استعدادا لتشغيل وحدة الكلي الصناعي الجديدة والتي تسع 16 ماكينة، بهدف استكمال كافة الاجراءات اللازمة للتشغيل بالتوازي مع بعضها البعض ، اختصارا للوقت والجهد.

ووجه وكيل الوزارة، بسرعة تجهيز الاعدادات اللازمة لتشغيل الجهاز الخاص بتحليل الكشف عن اورام البروستاتا قبل نهاية الأسبوع الجاري، بالاضافة الي تكليف مدير المستشفي بعمل دراسة جدوي لتطوير مبني المعمل والعلاج الطبيعي .