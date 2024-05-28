وكيل صحة البحيرة يلتقي بمديري العموم لبحث المشاكل والعمل على حلها

ترأس الدكتورهاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إجتماعًا بمديري العموم ومديري الإدارات الفنية، مركدًا حرصه الدائم على تقدم المنظومة الصحية، بهدف الوقوف على أوجه القصور، ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها أثناء المرور، أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، ووضع ضوابط لتنظيم العمل بكل ادارة وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج .

وناقش الاجتماع كافة جوانب العمل، لافتًأ إلى أنه لاتهاون فى حق المريض، ووجه سيادته بتكثيف مرور جميع الفرق الإشرافية بالإدارات الفنية على وحدات الرعاية الأساسية بالإدارات الصحية التابعة، لمتابعة الإنضباط الإداري وانتظام العمل بوحدات ومراكز الرعاية الاساسية طوال فترتي العمل الصباحية والمسائية، ومتابعة الموقف التنفيذي لأجهزة البصمة بجميع وحدات الرعاية الأساسية بجميع الإدارات الصحية التابعة، ومتابعة الإجراءات التى تمت للإلتزام بالحضور .

تقديم كل الدعم للأطقم الطبية

ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مديري الإدارات بالمتابعة اليومية للإنضباط الإداري لجميع أعضاء المهن الطبية والعرض عليه عند وجود أى عائق، وبتقديم كل الدعم للأطقم الطبية وتذليل كافة المعوقات واتخاذ كل الاجراءات الإدارية اللازمة لحسن سير العمل وبصورة فورية وعلى رأس العمل ،ومجازاة المتغيبين والمقصرين في أداء اعمالهم بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع مؤشرات الأداء.