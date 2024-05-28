رصف وتوسعة طريق المريوطية بدءا من شارع فيصل وحتي كوبري الصحابة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تقدم مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية وتحسين الرؤية البصرية بالقطاع بالكامل وانشاء ممشي سياحي وحضاري اعلي القطاعات التي تم تغطيتها بترعة المريوطية.

واطلع محافظ الجيزة علي نسب تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة و رصف طريق المريوطية الشرقي والغربي بدءا من شارع الملك فيصل حتى كوبري الصحابة بالمنشية بطول 2,5كم والمنفذ من خلال الخطة الإستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة

حيث أكد محافظ الجيزة علي الأهمية الكبيرة التي يمثلها المشروع باعتباره احد المحاور المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير ويساهم في تحسين وتسهيل حركة سير المواطنين ويقضي علي الكثافات المرورية بذلك القطاع الهام .

كما تابع محافظ الجيزة أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق الطرفاية البطىء المدخل الجنوبى لمدينة البدرشين ضمن الطرق المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري .

واطلع محافظ الجيزة علي خطة رصف ورفع كفاءة شوارع حسب النبي و الخلفاء الراشدين وعمر بن الخطاب ومحمود سابق الحناوي بحي العمرانية في اطار خطة تطوير عدداً من متفرعات الطرق الرئيسية والمحاور البديلة لتسهيل حركة سير المواطنين .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بسرعه الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات المحددة للمشروعات .