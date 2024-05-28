رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير الامتحانات

تفقد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم، الثلاثاء الموافق ٢٨ من مايو؛ سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي الحالي 2023 /2024؛ بكليتيّ التربية، والتربية الرياضية بالجامعة، والتي يتم انعقادها وسط إجراءات تنظيمية وإدارية؛ لضمان حسن سير أعمال الامتحانات بصورةٍ منضبطة، وآمنة، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة للامتحانات.

واطمأن الدكتور أحمد المنشاوي، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات مؤكداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمة للامتحانات، وضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتمييز.

بدأت الجولة بتفقد رئيس الجامعة لأعمال امتحانات الفرقة الثالثة، بكلية التربية، شعبة أساسي علوم، بالمدرجين (١)، (٢)، والبالغ عددهم (٢٣٠) طالباً وكان فى استقباله الدكتور حسن حويل عميد الكلية، والدكتور محمد جابر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية.

أعقب ذلك، توجه الدكتور المنشاوي، لتفقد امتحانات الفرقة الثالثة، بالأقسام المختلفة، بكلية التربية الرياضية؛ بالصالات (١٦)، (١٧)، (١٨)، (١٩)، والبالغ عددهم (١٢٧٦) طالباً وطالبة، من بينهم (١٠٦) من الطلاب الوافدين، و (١١٦) طالباً مؤدياً لامتحانات التخلفات، وكان في استقباله الدكتور عماد سمير عميد الكلية، والدكتور ياسر حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من الأساتذة، ومسئولي شئون الطلاب بالكلية.

وشدد الدكتور المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة؛ لتوفير الهدوء، والمناخ الملائم للطلاب داخل لجان الامتحانات، وإتاحة كافة سبل الأمان والراحة لهم، وتواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين، والمراقبين داخل اللجان؛ للإجابة عن استفسارات الطلاب، وتساؤلاتهم، وحل أي مشكلة مفاجئة خلال الامتحانات.

كما استطلع رئيس جامعة أسيوط، خلال الجولة؛ آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات، ومدى صعوبتها، وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء انعقاد الامتحانات، مؤكداً علي التصدي لأي إهمال أو تقصير أو أعمال، من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات، ولائحته التنفيذية.