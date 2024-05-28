محافظ الإسماعيلية يسلم تأشيرات الحج وتذاكر السفر للحجاج

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء بعثة حجاج قرعة الجمعيات الأهلية بالمحافظة للعام الهجري ١٤٤٥، والمقرر سفرهم بعد منتصف ليل يوم الأحد الموافق الثاني من يونيو ٢٠٢٤؛ لتوزيع تأشيرات الحج وتذاكر السفر.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.

قام بشارة، بتسليم الحجاج تذاكر السفر وتأشيرات الحج، مهنئًا الحجاج بزيارة بيت الله الحرام، طالبًا منهم الدعاء لمصر بالخير والأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظها الله دائمًا من كل مكروه، والقيادة السياسية بالتوفيق والسداد من أجل رفعة مصرنا الغالية، مؤكدًا أن الحج يطهر النفس ويزكيها، ويجدد الإيمان فيها، وسبب لمغفرة الذنوب والسيئات.

وأشار بشارة، إلى أنه تم توفير أتوبيسات مجهزة على أعلى مستوى لنقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى مطار القاهرة وحتى عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى؛ تيسيرًا وتسهيلًا عليهم ورفع المعاناة عنهم.



وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم عقد عدة لقاءات وندوات للحجاج وتم شرح الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم ، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سَلْك المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.



وكان نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسم الحج لعام ١٤٤٥ هـ ٢٠٢٤ م، ٤٥ حاج تابع للجمعيات الأهلية، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي.



وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وجهت أعضاء البعثة الرسمية، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أي عقبات لكي يؤدي الحجاج المناسك في سهولة ويسر.