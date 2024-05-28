وزارة الرياضة تُعلن منافسات دور 16 من دوري مراكز الشباب توتال انرجيز

تحت رعاية السيد الرئيس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، جدول منافسات دور ١٦ من دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وانطلقت مواجهات دور ١٦ أمس بمباراة منتخب قنا على منتخب شمال سيناء وانتهت بفوز قنا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، ليحجز أولي مقاعد دور الثمانية.



وتستكمل المباريات الجمعة ٣١ مايو بثلاثة مواجهات، الأولى: بين منتخب الغربية ومنتخب أسوان علي ملعب مركز شباب مطاي الساعة الخامسة مساءً، والمباراة الثانية: بين منتخب الوادي الجديد مع كفر الشيخ، والثالثة: الشرقية مع سوهاج، و المباراتين على ملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة الساعة الخامسة مساءً.



ويوم السبت أول يونيو المقبل ثلاثة مواجهات أخرى، تبدأ الأولى بمباراة منتخب بني سويف مع منتخب أسيوط علي ملعب مركز شباب مطاي الساعة الخامسة مساءً، والثانية: القليوبية مع دمياط، والثالثة: السويس مع البحر الأحمر، والمباراتين علي ملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة الساعة الخامسة مساءً.



وتُختتم مباريات ومنافسات دور ١٦ بدوري مراكز الشباب توتال انرجيز يوم الثلاثاء الموافق ٤ يونيو بين منتخب الإسماعيلية ومنتخب مطروح علي ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة الساعة الخامسة مساءً.





