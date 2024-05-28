غرق عاطل في مياه ترعة الألفية بالشرقية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة غرقًا، داخل مياه ترعة الألفية بناحية القراقرة التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح المركزي.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا لمركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول "أيمن. إ" 50 عاما، عامل، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

والفحص، تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة ترعة الألفية بقرية القراقرة بمركز منيا القمح، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وفي سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، متهمين اثنين بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف، والمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من «إبراهيم.ع. س» 31 عاما، عامل، مقيم رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، و«عبد الرحمن. س» 28 عامًا، عامل، مقيم الجناين بمحافظة السويس ، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بنطاق مركز بلبيس.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش والأفيون المخدر، وسلاح ناري مسدس 9 مم، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.