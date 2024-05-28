الموت يغيب الفنان فؤاد شرف الدين

فارق عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، عن عمر ناهز الـ83 عاما، بعدما خضع لعملية جراحية في الرأس.

ونعى نقيب الممثلين اللبناني نعمة بدوي، الفنان الراحل، في بيان رسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: «غيب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين، الذي أثرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات، كان دائما يأخذ دور ضابط الأمن، لذا لقّب بالكابتن، محافظا على القانون وعلى هيبة الدولة».

وفاة الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين

وتابع بيان النقابة:" تنعى اليكم الفنان فؤاد شرف الدين وتتقدّم بأحرّ التعازي من أسرته ومن ابنته الزميلة جومانة التي لازمته طوال فترة علاجه ومن أصدقائه ومحبّيه في لبنان، وفي العالم العربي ..إنّا لله وإنّا اليه راجعون.. البقاء لله».

معلومات عن فؤاد شرف الدين

فؤاد شرف الدين، هو ممثل ومخرج ومؤلف لبناني من مواليد 12 أبريل 1941، اشتهر بإخراج وتمثيل أفلام الحركة (الأكشن) في فترة الثمانينات والسبعينات، وقام بإخراج مسلسل الدالي بجزئيه الأول والثاني بطولة الفنان الراحل نور الشريف.