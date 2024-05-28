بايرن ميونخ يسعى لخطف جوهرة بيلباو قبل برشلونة

يسعى نادي بايرن ميونخ لتعزيز قدراته خلال سوق الانتقالات الصيفية، ووقع اختيار الإدارة على نجم بيلباو نيكولاس ويليامز.

ويحظى ويليامز بمتابعة عدد من أندية أوروبا الكبيرة وعلى رأسها برشلونة الذي يعتزم الحصول على توقيعه من أجل تعزيز قدرات الفريق الهجومية.

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ولن يكون بايرن ميونخ في سباق الوصول إلى توقيع وليامز مُنفرداً مع وجود أندية أرسنال وأستون فيلا وليفربول في قائمة المُهتمين أيضاً.

وأشارت تقارير إسبانية في وقت سابق إلى أن العقد المُبرم بين ويليامز ونادي أتلتيك بيلباو يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 60 مليون يورو.

وسيكون على النادي الراغب في الحصول على خدمات ويليامز دفع هذه القيمة إذا أراد تأمين توقيعه.

وبالتأكيد فإن برشلونة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سيكون صعباً عليه أن ينجح في سباق الوصول لتوقيع النجم الشاب في ظل المنافسة القوية على توقيعه.

ويبلغ ويليامز من العمر 21 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الجناح الهجومي الأيسر، وينتهي تعاقده مع بيلباو في يونيو 2027.

وكان ويليامز قد تم تصعيده للفريق الأول في النادي الباسكي في يوليو 2021، ومنذ ذلك الحين لعب 122 مُباراة في كافة المسابقات، سجل فيهم 20 هدفاً، وصنع 24 هدفاً لزملائه.

وحقق ويليامز مع فريقه لقب كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، وهو ما يعد اللقب الأول في مسيرته.

ويملك النجم الشاب في رصيده الدولي 13 مباراة مع منتخب إسبانيا الأول، سجل فيهم هدفين.