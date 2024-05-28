الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يُحذر الناشئين والبراعم من الاختبارات الوهمية

إنبي
إنبي

وجه مجلس إدارة نادي إنبى برئاسة أيمن الشريعي رسالة قوية خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن اختبارات النادي البترولي في جميع المحافظات.

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وأكد النادي البترولي عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن الإختبارات الخاصة بالناشئين والبراعم والتى تقام حالياً بالمحافظات، يتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية والموثقة للنادي فقط.
وأشار إلى أنه سيتم التحرك قانونياً وإتخاذ كافة ما يلزم تجاه الذين قاموا خلال الأيام الماضية بالزج بإسم نادى إنبى وشعاره في إختبارات ليس للنادي بها أي صلة سواء من قريب أو بعيد.
ويرغب إنبي في اختيار افضل العناصر من خلال الاختبارات التي يقود بها مسؤولي النادي بمختلف محافظات الجمهورية، بعد التجربة الناجحة التي حققها خلال السنوات الأخيرة.

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