حسن مصطفى: جيل الأهلي الحالى تفوق على 2005

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الجيل الحالي في القلعة الحمراء تفوق كثيرًا على جيل 2005، كما أن رامي ربيعة مدافع الفريق وصل إلى اللقب السادس في تاريخه متفوقا على وائل جمعة وحسام عاشور، مشيرًا إلى أن الأهلي أيام مانويل جوزيه كان يواجه فرق افريقية أقوى وفرق شمال افريقيا كان لديهم محترفين مميزين.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي حاليا أحسن فريق في إفريقيا ويحتفظ بنجومه دائمًا، ويدعم نفسه بقوة من أجل المنافسة على الألقاب، وأي مدرب موجود في الأهلي يتوفر له استقرار إداري ومالي ويتم تلبية كافة احتياجاته".

وأضاف: "مارسيل كولر جاء في توقيت هام للنادي الأهلي من الموسم الماضي، وقام بإعداد الفريق ومن أهم مزاياه تعامله الجيد ومعرفته وتأقلمه السريع، كما أنه يمتاز بخفة الدم مع الجميع".

وواصل: "كولر تعامل جيدًا مع الأهلي في ظل كثرة الإصابات، والموسم الماضي لم يتم التعرض لمثل هذا الكم من الغيابات، لكن الموسم الحالي مختلف تمامًا".

وتابع: "الزمالك رغم فوزه بالكونفدرالية لكن لديه بعض الأزمات في ظل قلة البدائل، وأميز خطوط الفريق هي في خط الوسط، وجوميز مدير فني جيد قام بتطوير لاعبي الفريق بشكل واضح".

وأكمل: "يجب توفير لاعبين مميزين لـ جوميز، من أجل اظهار الزمالك بشكل جيد، واستحواذ الفريق اصبح جيدًا في ظل امتلاكه لاعبين وسط مميزين، لكن وجهة نظري ان البرتغالي طور كثيرا من أداء لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة".