محافظ جنوب سيناء ووزير الشباب يفتتحان أعمال تطوير الملعب الخماسي بشرم الشيخ

افتتح اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماج هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة أعمال التطوير والإضاءة الخاصة بالملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية بمدينة شرم الشيخ.

أعمال التطوير والإضاءة الخاصة بالملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية..

وأشار وزير الشباب والرياضة لحرصه علي افتتاح أعمال التطوير بالتوافق مع بداية إجازات نهاية العام للطلبة والشباب حتى يكون الملعب الخماسي متنفس رياضي لملء أوقات فراغهم بممارسة الرياضة وأنشطتها المختلفة خلال فترة الإجازة الصيفية.

"واضاف وزير الشباب " إننا نتواجد بشكل مكثف وفعلي في كافة محافظات الجمهورية ونسير بخطى ثابتة ومتقدمة في أعمال التطوير تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في أحقية الشباب والأسر المصرية في توفير البنية الرياضية والشبابية التي تتكفل لهم بممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية بتلك المنشآت والتي يتم العمل علي تطويرها وتنميتها ليستفيد بها الشباب والأسرة المصرية.

فيما أشار اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الي أن وزارة الشباب والرياضة، تقوم بتنفيذ أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لكل مرافق الشباب والرياضة على أرض المحافظة بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة .2030.