"يعقوب الشاروني مسيرة من الإبداع" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، التي قدمت لرواد المواقع التابعة ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

خلال ذلك شهد بيت ثقافة سنورس محاضرة ثقافية تحت عنوان "يعقوب الشاروني مسيرة من الإبداع"، تحدث فيها الأديب الدكتور عمر صوفي موضحا أن الشاروني هو أحد أهم كتاب ورواد أدب الطفل في العالم العربي، وعزز بمؤلفاته للطفل الكثير من القيم الجمالية والأخلاقية في نفوس النشء.

وتابع "صوفي" حديثه بتناول أهم المناصب التي شغلها "الشاروني" في مجال الثقافة وحصوله على عدة جوائز في المسرح والكتابة للطفل مثل جائزة الدولة التقديرية، وتم اختياره شخصية معرض الطفل ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، ومن مؤلفاته سر الاختفاء العجيب، الرحلة العجيبة لعروس النيل، عفاريت نصف الليل، سلطان ليوم واحد، الكسلان وتاج السلطان، سر ملكة الملوك وغيرها من المؤلفات.

ورش فنية بثقافة الفيوم لتنمية مواهب الأطفال خلال الإجازة الصيفية

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، أقيمت عدة ورش فنية لتنمية مواهب الأطفال خلال الإجازة الصيفية منها؛ ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتظليل وأخرى لتحسين الخط العربى بمكتبة الفيوم العامة، قدمتها الفنانة أسماء فريد محسن أخصائي الفنون التشكيلية، وشهدت مكتبة مطرطارس ورشة لتعليم مشغولات الخرز لعمل اكسسوارات مختلفة تدريب أماني عبد التواب، وأخرى للرسم الحر قدمتها الفنانة سناء قناوي.

فيما عقد نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة بالفترة المسائية محاضرة بعنوان (الثقة بالنفس) أدارتها سيده محمد محمد مشرفة نادى المرأة بالفترة المسائية، تحدثت أن الثقة بالنفس تشعرك أن حياة كل شخص متميزة عن سواها وتساعدك على اكتشاف خصائصك وتجعلك مدركاً تماماً لإمكاناتك وقدراتك ونقاط ضعفك وتعطيك الإستعداد أن تتخذ لك قدوة وتوضح لك هدفك وتدفعك للوصول إليه فهي مصدر طاقتك.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.