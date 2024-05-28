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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بشير التابعي: الأهلي يعيش حالة أستقرار..وكولر مدرب عقلاني

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لاعبي الأهلي يمتلكوا روح قتالية رائعة، وهناك حالة يقين وإيمان بقدراتهم على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا منذ بداية المنافسات، مشيرًا إلى أن هناك أندية آخرى تركز في الاستثمار فقط، وتسويق لاعبين فقط ولا تفكر في التتويج ببطولة، لكن المارد الأحمر دائما مختلف يريد جلب لاعبين بكواليتي عالٍ وتحقيق الاستقرار الفني والإداري من أجل اعتلاء منصات التتويج.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي يعيش في حالة استقرار مالي وإداري عكس أي نادِ آخر في مصر، وكنت واثق في قدرة المارد الأحمر على تحقيق اللقب القاري، والأهلي سجل هدفا مبكرا وكان قادرا على الخروج بنتيجة كبيرة في وسط جماهيره الكثيرة، لكن الأداء لم يعجبني وكنت أشعر بعد الهدف المبكر أنه من الممكن أن يتم تسجيل فوز كبير".

وأضاف: "مارسيل كولر مدرب عقلاني جدًا ويسعى لاحتواء كل اللاعبين ولا يدخل في صراعات، وهو يشبه النادي الأهلي ويليق بالفريق، وتأقلم مع الأجواء داخل القلعة الحمراء، لذلك نجح في حصد البطولات، كما أنه عمل جيدا مع اللاعبين وساهم في تطوير بعض العناصر وكان بيرسي تاو مثلا على سبيل المثال يتعرض لاصابات كثيرة قبل قدومه، لكنه عمل معه وفقا للقياسات وساهم في تألقه مع الفريق".

وواصل: "كولر لم يشكو من الغيابات في ظل وجود كم من اللاعبين في الأهلى، وتعامل مع الأمور جيدًا في الفترة الماضية".

وتطرق للحديث عن لقاء الدوري بين الزمالك والاتحاد، وقال: "الاتحاد مستواه تراجع بشكل واضح، والطبيعي ان يفوز الزمالك".

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