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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي... وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي بالسوبر الإفريقي

الجزيري
الجزيري

أشاد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق بمستوى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في الفترة الأخيرة.

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وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد برج العرب في بطولة الدوري المصري.

وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية المحور: "سيف الدين الجزيري أفضل من وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي".

وتابع: "الجزيري اجمد مهاجم في مصر في الوقت الحالي وأنا مدافع سابق وأعرف ما اقول بشأن الجزيري".

وأكمل: "أتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي فالفريق الأبيض وصل لمستوى فني جيد للغاية".

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