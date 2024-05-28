نجم الزمالك السابق: يجب الإشادة بدور الشناوي.. وإمام عاشور صفقة القرن

أشاد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بدور محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي في تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

إقرأ أيضًا ..



وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يجب الإشادة بمحمد الشناوي، الذي فضّل مصلحة الفريق على مصلحته الشخصية".

وأضاف: "الحارس الأساسي يعود للمشاركة أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة في أي مكان، وهذا يحدث في أوروبا، ولكن محمد الشناوي التزم بقرار الجهاز الفني".

وتابع: "أرى أن محمد الشناوي هو أحد العوامل الرئيسية في تتويج الأهلي بكأس مصر، بعد جماهير الفريق ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "إمام عاشور صفقة القرن للزمالك، مجلس إدارة الأهلي جيد في إضعاف المنافسين، وأطالب جماهير الزمالك بنسيان اللاعب".