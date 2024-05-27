كواليس إطلاق الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أول أكاديمية عربية دولية بمصر.. صور



دشن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، برئاسة ريم عيسي الريموني، أول أكاديمية عربية دولية للملكية الفكرية في الوطن العربي بجمهورية مصر العربية.

وأكدت "الريموني"، خلال حفل إطلاق أول أكاديمية عربية دولية للملكية الفكرية في الوطن العربي، على أهمية أن يتحول الاتحاد إلى مؤسسة اقتصادية لدفع عجلة التنمية وتسليط الضوء على الملكية العربية الفكرية على الساحة الإعلامية والمعلوماتية.

وبدوره قال المحامي المستشار أسامة البيطار الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكيه الفكرية، أن الأكاديمية العربية تأتي كواحدة من مشروعات الإتحاد الغير هادفة للربح، بغرض تنوير المجتمع العربي بقضايا وحقوق الملكية الفكرية، ولاسيما في الأوساط الأدبية والصناعية والتجارية التي تعرضت للكثير من عمليات القرصنة في السنوات الأخيرة.

واضاف "البيطار"، أن الأكاديمية تمثل مظلة عربية لكل المؤسسات العربية في مجال الملكية الفكرية، وذلك من خلال دعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مضيفًا أن الاتحاد يسير في المسار السليم في مجال الملكية الفكرية.

وعن الهدف من اطلاق الاكاديمية، ذكر " البيطار": " أين نقف نحن العرب اليوم امام هذا التحدي والمتسارع للملكية الفكرية على مستوى العالم فهل نحن جاهزين لمواكبة تلك التطورات، لذلك دور الاتحاد العربي الاصل هنا هو أن يشكل مظلة عربية للملكية الفكرية".

واختتم: "احببت ان اضع علامات امام المرحلة القادمة التي نحن نسعى اليها ان يكون الاتحاد في المسار السليم في موضوع الملكية الفكرية على وجه الخصوص، وأن يكون انطلاقه حقيقة في هذا التوقيت الهام وانتشار ثقافة الملكية الفكرية، وسعي مستمر لتأسيس وترسيخ الملكية الفكرية وتحويل هذه المؤسسة فيما بعد لكي تحتضن جميع العرب في ارض مصر العربية".



من جانبه، أكد الدكتور وليد أمين مدير الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية، أن الأكاديمية سوف تتعاقد مع أكثر من 30 مدرب من المتخصصين في علوم الملكية الفكرية، لنشر المعرفة وعلوم الملكية الفكرية للمتدربين من كافة التخصصات في الوظائف المختلفة بكافة اول العربية، حتى يكونوا على دراية كاملة بكل ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وكيفية حمايتها.

وأضاف مدير الأكاديمية، أنه سيتم توقيع العديد من البروتوكولات مع عدة جهات متخصصة في هذا الشأن، بهدف تدعيم وتكريس مفهوم الملكية الفكرية في كافة الأوساط العربية.

وأشار إلى الجهاز الإداري للأكاديمية قد أعد برنامج تثقيفي للعام 2024 و2025، ويشمل تدريب وبرامج توعوية وتأهيل مدربين متخصصين.

يشار الى ان الاتحاد مؤسسة عربية دولية تعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وهي عضو مراقب في منظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو ومقرها جنيف.



وتأسس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية كان قد تأسس في 2005 في عهد المرحوم الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الأسبق المصري والذي كان أمينا عاما لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.