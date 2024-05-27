محافظ المنوفية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم الجلسة رقم 31، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ومديري عموم الشئون القانونية والبحوث والجمارك بالمنطقة، المدير المالي لشركة الغزل، الممثل القانوني لشركة ميديكال تكنولوجي .

استهل المحافظ اجتماعه بالتأكيد علي دعمه الكامل للاستثمار كونه العمود الفقري للدولة وسبب رفعتها، وكذا حرصه على تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لخلق مزيد من الفرص الاستثمارية بما يساهم في إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بقطاع الاستثمار بالمحافظة. .

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال أعمال التوسع والبنية الأساسية للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم.

كما تم اعتماد محضر الجلسة السابقة، وتناول اللقاء عرض لأهم الفرص الاستثمارية علي أرض المحافظة وإمكانية استغلالها لإقامة مشروعات استثمارية تساهم في توفير فرص عمل جادة للشباب من أهالي المحافظة ومحاربة البطالة.

وأكد المحافظ حرصه علي التعاون الدائم والوثيق مع كافة المؤسسات لخلق فرص استثمارية جديدة علي أرض المحافظة ، فضلاً عن توفير المناخ الاستثماري الجيد لجذب المزيد من المستثمرين .