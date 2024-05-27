جائزة كان السبب.. أول تعليق للشيف بوراك بعد الهجوم عليه (صور)

طال الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير انتقادات كثيرة عقب حصوله على جائزة من مهرجان كان السينمائي الذي اختتمت فعالياته مساء السبت الماضي، مستنكرين سبب تواجده في الاحتفال الخاص بالفنانين فقط.

أوضح بوراك لصحيفة Hurriyet التركية أنه حصل على جائزة من جوائز ويبا ، والتي ينالها المؤثرين والمدونين العالميين والتي تم تنظيمها كجزء من مهرجان كان السينمائي قائلًا:"لا أفهم لماذا يفعل بعض الأشخاص ذلك، لدي حساب على انستجرام يضم أكبر عدد من المتابعين في تركيا، سواء أعجبك ذلك أم لا، أنا لا أفعل أي شيء خاطئ أو وقح تجاه أي شخص".



وأضاف بوراك: وجهوا لنا الدعوة، ومشينا على السجادة الحمراء، شاهدنا الفيلم،وقد حصلنا على جائزة، وسنعود، لكن لا أفهم لماذا يفعلون ذلك، هناك تعليقات سيئة حقا، لا أفهم لماذا أزعجوني كثيرا."

وكشف أنه ذهب إلى المهرجان على نفقته الخاصة، معلقًا: "لا توجد رعاية من أي شركة، لقد قبلت الدعوة، وجئت على حسابي لقد جئت إلى هنا بتذكرتي الخاصة، أنا لا أشعر بالإهانة من هذا الأمر، فأنا لست شخصا يتقبل كل حدث، لكني أحب هذا المكان".



وكان قد نشر بوراك يوم التكريم مقطع فيديو يوثق لحظات صعوده على المسرح وتكريمه، وعلق عليه:" جوائز كان ويبا شكرا على الليلة الرائعة، لقد حصلت على جائزة في كان".

من هو الشيف بوراك

هو طباخ تركي من أصول عربية ذاع صيته كطباخ مبتكر، وحقق شهرة عربية وعالمية، إذ يتابعه الملايين عبر منصات الشبكات الاجتماعية، ويقصده المشاهير في مطعمه لتناول طعامه.

يتحدّث بوراك اللغة التركية والعربية والإنجليزية، ويقوم بنشر مقاطع فيديو احترافية على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

يتميز بوراك بمهارة وخفة الحركة في إعداد الطعام بطريقة لافتة للانتباه حيث لاقت فيديوهاته رواجًا كبيرًا بين النّاس.

ورث بوراك مهنة الطبخ عن أبيه وجده، إذ بدأ في مزاولتها منذ أن كان عمره 16 عاماً، وتمتلك عائلة بوراك سلسلة مطاعم في تركيا أشهرها مطعم المدينة في منطقة تقسيم باسطنبول.

افتتح الشيف بُوراك العديد من الأفرع من سلسلة المطاعم التي يملكها، مثل فرع ميدان تقسيم، وآق سراي، وبشكطاش في بلده تركيا. توسَّع لاحقًا ليشمل دولًا عربيَّة دبي، والدوحة، والمنامة. كما يمتلك أفرُعًا في مُدن عديدة حول العالم مثل دوشنبه، ومانشستر ولندن وغيرها.

