ماذا بعد؟!

الإثنين 27/مايو/2024 - 10:41 م 5/27/2024 10:41:47 PM

عقب أزمة المدير الفنى الأجنبى الأخير لمنتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم والإخفاق الكارثى الذى حدث فى بطولة الأمم الأفريقية النسخة الأخيرة، تناولت فى مقالى بتاريخ ١٢ فبراير للعام الجارى، ضرورة تكليف مدير فنى وطنى زمام الأمور فى منتخب الفراعنة الأول الساحرة المستديرة، حيث ناشدت قيادات الرياضة المصرية وكرة القدم إسناد المهمة إلى التوأم حسن لتولى مهام تدريب منتخبنا الوطنى لأنهما قادران على استعادة هيبة منتخب مصر الأول فى لعبه كرة القدم.

ضمن المقالة طالبت الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم إطلاق مشروع قومى كبير لتدريب وتأهيل المديرين الفنيين فى لعبه كرة القدم ليكونوا فى أتم الاستعداد لتولى زمام الأمور والإدارة الفنية لمنتخبنا الوطنى فى أى وقت سواء المنتخب الأول أو الأوليمبى أو الشباب، لمنع تكرار عقده الخواجة.

منذ أيام قليلة وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن توقيع بروتوكول مع اتحاد الكرة وإحدى الأكاديميات المتخصصة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير مدربى المنتخبات الوطنية لكرة القدم، حيث يبدأ المشروع بتدريب 22 من مدربى المراحل العمرية المختلفة المسجلة لدى الاتحاد المصرى لكرة القدم وصولًا لمدرب المنتخب الأول.

أتقدم بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على الاستجابة لهذا المطلب الخاص بإطلاق المشروع القومى لتدريب وتنمية وإعداد وتأهيل مدربى المنتخبات الوطنية لكرة القدم الذى يهدف إلى الارتقاء بمستوى المدربين من خلال أحدث التكتيكات والبرامج البدنية والفنية بما يساعد فى تطوير الأداء التدريبى وفقًا للأسس العلمية المقررة فى هذا الشأن، وصولًا للحصول على الرخصة التدريبية المتعمدة دوليًا.

أؤكد أن هذا المشروع يأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية شأن الاعتماد على أبناء الوطن (المدير الفنى الوطنى) فى تدريب منتخباتنا الوطنية، لماذا؟ لتوفير المبالغ المالية بالمكون الدولارى «المرتب الشهرى» للمدير الفنى الأجنبى، كذلك أن خبرة الرياضيين الوطنيين بملفات الرياضة الوطنية كبيرة جدًا، يستطيعون تحقيق الإنجازات الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، حيث أن أغلب إنجازات كرة القدم المصرية مع كابتن حسن شحاتة ومحمود الجوهرى.

لكن أطالب وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم بتنفيذ هذا المشروع القومى لتأهيل مدربى المنتخبات الوطنية لكرة القدم بالشكل والخطط والاستراتيجيات التى تضمن الاستدامة الناجحة المثمرة، مع ضرورة الإعلان الدورى لوسائل الإعلام نتائج المشروع من حيث النجاحات والإخفاقات والتحديات والعقبات وإليه التطوير ومواكبة التغيرات الطارئة على صناعة كرة القدم المحلية والعربية والإفريقية والدولية.

لماذا لم تطبق الفكرة على كل الألعاب الجماعية والفردية؟، متى يتحقق الحلم بأن يكون المدير الفنى فى مختلف الألعاب الرياضية والاولمبية وطنى مصرى؟، أطالب وزير الشباب والرياضة واللجنه الأوليمبية المصرية تعميم التجربة والاستعانة بالخبراء الأجانب من أجل تأهيل وتطوير وصقل مهارات المدير الفنى الوطنى فى مختلف الألعاب الجماعية والفردية، وبالتالى ستكون زمام الأمور الفنية بالمنتخبات الوطنية مصرية خالصه ١٠٠٪.

لا بد أن يقف الجميع خلف فكرة المدير الفنى الوطنى، يجب على كافة المسئولين عن الرياضة المصرية دعم الفكرة ووضع برامج تنفيذية حقيقة على أرض الواقع لإنهاء عقدة الخواجة الرياضية، حينما ننظر إلى الخريطة الرياضية العالمية نجد أن مع التطوير الاستراتيجى والتقنى والتكتيكى للرياضة الأولميبية والعالمية أصبحت فكرة المدير الفنى الوطنى هى الحل الأوحد والأسمى لأنه يعمل من أجل مصلحة الوطن فى المقام الأول عكس الأجنبى الذى يأتى من أجل لقمة العيش.