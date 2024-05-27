الجزيري يصل إلى الهدف ال٥٠ فى مسابقة الدورى

منها ٢٦ هدفا مع الزمالك

وصل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الهدف ال٥٠ فى بطولة الدوري الممتاز المصري. سيف الدين الجزيري سجل هدفه رقم 50 في الدوري الممتاز فى مرمى الاتحاد السكندري ومحصلش أهدافه هى كالتالي 7 أهداف مع طنطا ، 17 هدف مع المقاولون العرب ، و26 هدف مع الزمالك.

وحقق فريق الزمالك فوزا مستحقا على الإتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى اللقاء الذي أقيم مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجوله ال٢٥ لبطولة الدوري أحرزهما ناصر ماهر وسيف الدين الجزيري.

وحصل التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في الملعب مباشرة بعد انتهاء اللقاء.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة .