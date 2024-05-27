غدا.. محاكمة مرتضى منصور في 8 دعاوى سب وقذف

تنظر محكمة جنح الاقتصادية، غدا الثلاثاء، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في 8 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى من المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف.

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يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

ومن جهة اخرى قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بقبول الطعون رقم 70 /2070 و70/20807، المقامين من حسام المندوه توفيق الخواجه ورئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وإلغاء حكم أول درجة واستمرار حسام المندوه أميناً لصندوق نادي الزمالك.

واختصمت الطعون كلا من وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك، رئيس اللجنه الأولمبية المصرية، كريم محمد عادل

وطالب بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم87/880 ة مع ما يترتب على ذلك من آثار الإبقاء على اسم حسام الدين المندوه توفيق الخواجه عضو مجلس النواب الحالى كامين صندوق بمجلس نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2023/2027.