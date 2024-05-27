سقوط القائم على إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالنزهة

ضبطت مباحث الأموال العامة، القائم على إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين فى النزهة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص؛ بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات مُدعيًا حصوله على وكالة من العديد من المؤسسات التعليمية بالبلاد- على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «شهادات خالية البيانات– مطبوعات دعائية للكيان – أكلاشيه»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.