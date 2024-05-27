إقبال كثيف من الشباب على ملتقى توظيف مصر .. صور

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وجود إقبال كثيف من الشباب المصري حيث وصل العدد حتى الآن إلى 2060 شابا يرغبون في الالتحاق بالوظائف المعروضة من قبل شركات القطاع الخاص المشاركة في مبادرة التوظيف والمقام بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة والتي تتم بالتعاون مع مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر ويتواجد بها أكثر من 37 شركة من شركات القطاع الخاص والتي تقدم لهم فرص عمل مميزة في العديد من المجالات تبلغ 7 آلاف فرصة وظيفية

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد افتتح -صباح اليوم- ملتقى التوظيف وحرص علي أن يتجول ويناقش الشركات المشاركة في المبادرة للتعرف علي الفرص الوظيفية المقدمة من قبل تلك الشركات للشباب المصري.

إقبال كثيف من الشباب



واثنا وزير الشباب والرياضة علي الإقبال الكثيف من قبل الشباب المصري للملتقى، مؤكدا علي أن هؤلاء الشباب قد لامسوا بأنفسهم الجدية والفرص المميزة المعروضة في الملتقى، مضيفا أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة تحرص علي التعاون مع جميع شركات القطاع الخاص في كافة المجالات من أجل توفير العديد من الفرص الجيدة للشباب المصري وهو الدور الذي نقوم به علي فترات قريبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة المجال للشباب المصري من خلال تأهيلهم التأهيل الأمثل حتى يكونوا علي أتم الاستعداد للالتحاق واقتحامهم لسوق العمل المصري.



