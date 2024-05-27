مصطفى بكري يوجه رسائل غاضبة.. "على القتلة الصهاينة الحذر"

وجه الإعلامي مصطفى بكري رسائل غاضبة عقب ورود أنباء عن حادث أمني خطير بالقرب من معبر رفح.

وكتب بكري على صفحته الشخصية في موقع التغريدات القصيرة “إكس”، : “علي القتلة الصهاينة أن يدركوا أن جيش مصر العظيم قادر علي ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلي بعد سماح الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر معلومات عن حادث حدودي، لا يتوجب أخذه مأخذ الجد، إلا بعد صدور بيان من المتحدث العسكري المصري”.

وتابع: “مصر لا تفرط في حقوقها، وستردع كل من يحاول الدخول في أي منطقه محظورة من قبل مصر”.

علي القتلة الصهاينه أن يدركوا أن جيش مصر العظيم قادر علي ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي . مايتردد علي مواقع التواصل الإجتماعي الإسرائيلي بعد سماح الرقابة العسكريه

الإسرائيليه بنشر معلومات عن حادث حدودي ، لايتوجب أخذه مأخذ الجد ، إلا بعد صدور بيان من المتحدث… — مصطفى بكري (@BakryMP) May 27, 2024

وتابع: “عندما يتطاول المدعو الدويري علي موقف مصر ويزعم أن مصر تراجعت عن نفوذ السيادة منذ عملية طوفان الأقصي، فهذا كلام يصب في خانة العدو”.

وأردف: “مصر لا تفرط في سيادتها ولاحقوقها يادويري، الجيش الإسرائيلي يتهم الجنود المصريين علي المعبر بأنهم من بدأوا إطلاق النيران علي شاحنة إسرائيليه دخلت إلي المنطقه المحظورة، ويخرج فايز الدويري منذ قليل ليقول أن مصر فرطت في سيادتها”.

وأكمل: “مصر لاتعرف التفريط، ومواقف مصر ليست عرضه للمزايدة، خطابك مسموم ويخدم أهداف فئات أنت تعرفها، مصر أكثر البلدان حرصا علي القضية ورفض العدوان، وتصاعد الأزمة بيننا وبين العدو الصهيوني سببها العدوان على الفلسطينيين ورفض احتلال معبر فيلادلفيا ورفض مخطط التهجير القسري”.

وواصل: “صحيح أننا لانهتم بمثل هذه الادعاءات المشبوهة، ولكن تفنيد الأكاذيب وفضح مروجيها هي مهمة كل وطني وكل عروبي”.

وأصدر المتحدث ال القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى إستشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين .