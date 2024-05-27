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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

استعدادا للقاء الإتحاد السكندري

وصول حافلة الزمالك إلى ملعب الجيش ببرج العرب

بوابة الوفد الإلكترونية

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب، استعداداً لخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في السابعة مساء اليوم الاثنين في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون على تفقد ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام الاتحاد السكندري.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا –  محمد أشرف "روقا" - زياد كمال  - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار"  – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"..

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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