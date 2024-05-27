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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

طارق رسلان: وزير الأوقاف قضي علي خفافيش الظلام

طارق رسلان
طارق رسلان

ثمن طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، جهود وزير الأوقاف في القضاء علي خفافيش الظلام وتقنين أوضاع الزوايا، مع وجود أزمة في توفير أئمة للمساجد لاسيما النجوع مما يستوجب أفكار خارج الصندوق.

 

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وشدد رسلان في كلمته في الجلسة العامة اليوم، والمخصصة لمناقشة طلب مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، وطلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف ، علي أهمية توجيه عناية خاصة بإحلال وتجديد المساجد خاصة فيما يحتاجونه من دورات مياه.

 

وقال رسلان إن استثمار أموال الأوقاف تحتاج مزيد من الدراسة خارج الصندوق، لاسيما وأننا بدأنا نفقد الهدف من إنشاء الوقف.

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