طارق رسلان: الاهتمام بمراكز الشباب يصب في مصلحة الأمن القومي

أشاد اللواء طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانيه لحزب الموتمر بمجلس الشيوخ ، بجهود وزارة الشباب والرياضه ، مؤكدا بان الوزراة تقوم بدور كبير ، ولكن هناك مئات مركز الشباب ليس بها الا كرسي واحد في ، ولابد من وقفه جادة للاهتمام بهذة الازمه لاننا تركنا الجوهر والهدف المنشا من اجله هذه المراكز في جميع القري.

واضاف رسلان في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى .... بان تطوير مراكز الشباب يصب في مصلحة الامن القومي حتي لانترك الشباب فريسه للافكار الهدامه والظلاميه ، وهوماحدث من قبل الجماعات المتطرفه في فترة من الزمن .

وطالب رسلان وزارة الشباب والرياضه بخطة وافيه وشامله لتطوير مراكز الشباب الموجود حاليا ، والمستقبليه ، لتحقيق اهدافها باعداد اجيال قادرة علي قيادة المستقبل .