النائب طارق رسلان: أمنيات وأمال كبيرة معلقة على اتحاد القبائل العربية

قال النائب اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، شرفت بالمشاركة في تدشين اتحاد القبائل العربية، ووضع حجر أساس مدينة السيسي على الحدود بأرض سيناء الحبيبة، التي روت دماء الشهداء ترابها، أرض الفيروز التي ستظل في قلوبنا ندافع عنها ونحافظ عليها إلى يوم الدين، طالما تخرج من ضلوعنا أنفاس.

وأكد رسلان أن هناك دلالات إيجابية كبيرة على تدشين اتحاد القبائل العربية، ونأمل أن تكلل الخطوات والجهود بالنجاح في جمع شمل القبائل العربية والعائلات في مختلف المحافظات المصرية تحت شعار واحد وهو دعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساحات مشتركة من جميع قبائل وعائلات مصر، خاصة وأن أبناء القبائل وزعامتها في كل شبر من مصر، برهنوا بكل صدق وإخلاص في كل المواقف بأنهم صمام أمان لهذا الوطن الحبيب.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: أمنيات وآمال كبيرة معلقة على هذا الاتحاد في توحيد الصفوف في ظل الظروف الراهنة، ودعوات صادقه منا بالتوفيق والسداد، موجها الشكر والتقدير إلى أهالي سيناء الحبيبة وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم العرجاني، ونجله كابتن طيار عصام العرجاني، علي ما لاقيته من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.