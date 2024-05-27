بنك الطعام يطلق صك الأضحية من داخل مزارع وفرة

في ظل استعدادات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي لعيد الأضحى المبارك..أطلق بنك الطعام المصري اليوم صك الأضحية لعام 2024، والتي تم إطلاقها من مزرعة وفرة التابعة للبنك بمحافظة البحيرة، تحت شعار صك الأضحية مع أول من أطلق صك الأضحية في مصر.



وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بالمزرعة بحضور الدكتور الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، ورضا سكر الرئيس التنفيذي لمزرعة وفرة.



ومن جانبه وجه سرحان الشكر للصحفيين والإعلاميين مشيداً بدورهم في نقل اصوات جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والكشف عن دور بنك الطعام وما يقدمه للأسر الأكثر احتياجا.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، أن صك الأضحية سبب من أسباب الفرحة للمضحي واسرته وللفقراء والأسر المستحقة بمختلف محافظات مصر التي لا يتمكن المضحي من الوصول لها.

وأكد وصول خدمات البنك لكافة المحافظات ولحوالي 98% من المراكز والنجوع، قائلاً:"الحمدلله بنخدم كل المحافظات ووصلنا لأبعد المناطق وخلال وقت قريب نرجو من الله عز وجل أن نتمكن من الوصول لكل قرى ونجوع مصر".

وأوضح سرحان أن الفرق بين المضحي الذي يتولى ذبح أضحيته بنفسه وبين بنك الطعام، أن الأول يقوم بتوزيع الجزء الخاص بالفقراء للمحيطين به فقط وإن كان يعيش بمنطقة بها الكثير من المضحين فمعنى ذلك أن هناك أسر تحصل على المزيد من لحوم الأضاحي، في حين أن هناك قرى ومناطق نائية لا يوجد بها مضحين أو عدد قليل فلا يحصل الفقير هناك على أي نصيب من لحوم الشعيرة المباركة، وهنا يكون دور بنك الطعام في وصول لحم الأضحية لأغلب الأسر الفقيرة المستحقة الموجودين بأماكن اكثر احتياجا بابعد نقطة في مصر سواء بالوجه القبلي أو البحري.



ولفت الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذا العام يتم توفير مليون كيلو لحمة، يتم توزيع جزء كبير منها خلال أيام عيد الأضحى المبارك ليشارك الفقير فرحتنا بالعيد ويحصل على نصيبه، وجزء آخر يتم استخدامه على مدار العام سواء بالوجبات الساخنة المقدمة بشكل يومي لدور الرعاية للأيتام وكبار السن بجانب المدارس والحضانات، والأسر الأولى بالرعاية، كما يتم توزيع جزء لأهلنا في غزة وأسر المصابين هنا في المستشفيات الحكومية، حيث يتم توزيع اكثر من 100 ألف وجبة يومياً بمختلف محافظات مصر.

وعقب انتهاء المؤتمر انطلق الحضور في جولة داخل المزرعة للتعرف على طرق الرعاية بالعجول والبقر ودورات التسمين الخاصة بكل نوع، بجانب طرق إنتاج الألبان داخل المزرعة من البقرات وفق أحدث التقنيات العالمية.

