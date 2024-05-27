استشهاد 127 طفلا منذ بدء 7 أكتوبر بالضفة الغربية

أكد مدير برنامج المساءلة فى الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، أن الاحتلال الإسرائيلى مستمر فى انتهاك كافة حقوق الأطفال الواردة فى الاتفاقيات الدولية سواء فى قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وكشف “أبوقطيش” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، عن توثيق استشهاد 127 طفلا فلسطينيا فى العدوان الإسرائيلى على الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضى.

وتابع أن استشهاد 46 طفلا خلال هذا العام من ضمن ضحايا العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضى فى الضفة الغربية.

وأشار إلى أن المعاناة المتفاقمة التى تطال أطفال غزة جراء القضاء على كافة ملامح الحياة وتدمير 70 % من منازل وأبنية المواطنين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الفلسطينية، رافضا فى الوقت نفسه ممارسة الاحتلال القوة المفرط ضد المعتقلين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال.

وفي سياق آخر، استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الزهور بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال قصف محيط مركز إيواء نازحين تابع للأونروا في شارع صلاح الدين شرق دير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.