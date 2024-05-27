صحة غزة: 66 شهيدًا و383 مصابًا جراء 7 مجازر ارتكبها الاحتلال بالقطاع

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و383 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي أن مجزرة الاحتلال بحق مخيم النازحين في رفح الليلة الماضية، ارتفع عدد ضحاياها إلى 45 شهيدًا منهم (23 من النساء والأطفال وكبار السن) و 249 جريحا.

وأضافت أنه بموجب تحديث اليوم الـ 234 من الحرب، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 36 ألفا و50 شهيدا، إضافة إلى 81 ألفا و26 مصابا، علما بأن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جهته.. أفاد الدفاع المدني في غزة - في بيان اليوم - بأن الواقع الصحي في القطاع صعب جدًا وإمكانات الدفاع المدني المتوفرة لا يمكنها تلبية الاحتياجات.. مضيفا أن الاحتلال يقوم بعمليات قتل مُمنهجة ولا توجد منطقة في قطاع غزة صالحة للحياة.

وفي وقت سابق اليوم، استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال قرب أبراج "عين جالوت" جنوب النصيرات وسط قطاع غزة، ومن ضمن الشهداء شقيقان كانا يحاولان الحصول على مياه الشرب لعائلتهما.

أوكسفام: الوضع في قطاع غزة "تجاوز حد الكارثة

أكدت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية اليوم الاثنين أن الوضع في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، تجاوز حد الكارثة.

وأوضح مسئول الشئون الإنسانية بالمنظمة ماجنوس كورفيكسن - في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن هناك زيادة كبيرة في عدد الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ قرار محكمة العدل الدولية الأخير المتعلق بوقف العمليات في رفح.

وتوقع كورفيكسن، فقدان المزيد من الأشخاص حياتهم بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية حيث إن الوضع مستمر في التدهور .. موضحا أن العديد من المتضررين هم من النساء والأطفال.

وحول مدى قدرة منظمات مثل "أوكسفام" على الاستمرار في العمل في قطاع غزة .. أكد مسئول الشئون الإنسانية بالمنظمة الحاجة الملحة إلى الوقود لتسيير الشاحنات لإيصال المساعدات ..مشددا على أهمية توفير مستودعات لتخزين المساعدات إلا أنه أقر بصعوبة ذلك نظرا لأن العديد منها تعرض للقصف .. لافتا إلى أن عمل المنظمة بشكل آمن داخل القطاع ، بات تحديا كبيرا في الوقت الراهن.