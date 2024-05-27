عاجل
حزب الله يهاجم قاعدة بيت هلل ومقر كتيبة السهل والقبة الحديدية بالمسيرات
الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكسفام: الوضع في قطاع غزة تجاوز حد الكارثة

عدوان الااحتلال الإسرائيلي
عدوان الااحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أكدت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية اليوم الاثنين أن الوضع في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، تجاوز حد الكارثة.

txt

خبير علاقات دولية: مصر تُفشل المخططات الجهنمية في غزة (فيديو)

txt

خبير يكشف أهمية الاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل حول غزة (فيديو)

وأوضح مسئول الشئون الإنسانية بالمنظمة ماجنوس كورفيكسن - في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن هناك زيادة كبيرة في عدد الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ قرار محكمة العدل الدولية الأخير المتعلق بوقف العمليات في رفح.

وتوقع كورفيكسن، فقدان المزيد من الأشخاص حياتهم بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية حيث إن الوضع مستمر في التدهور .. موضحا أن العديد من المتضررين هم من النساء والأطفال.

وحول مدى قدرة منظمات مثل "أوكسفام" على الاستمرار في العمل في قطاع غزة .. أكد مسئول الشئون الإنسانية بالمنظمة الحاجة الملحة إلى الوقود لتسيير الشاحنات لإيصال المساعدات ..مشددا على أهمية توفير مستودعات لتخزين المساعدات إلا أنه أقر بصعوبة ذلك نظرا لأن العديد منها تعرض للقصف .. لافتا إلى أن عمل المنظمة بشكل آمن داخل القطاع ، بات تحديا كبيرا في الوقت الراهن.

 

مواد متعلقة

رسميًا.. تأجيل مباراتي الزمالك والأه‍لي في كأس مصر

المكتب الاعلامى فى غزة يندد بمجرزة رفع وقتل عدد كبير من المدنيين .."أنقذوا غزة قبل فوات الأوان"

وزير الخارجية يبحث الأوضاع في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية مع نظيره الأيرلندي

حركة فتح: قطاع غزة يعيش مجاعة و الضفة الغربية تعاني الحصار المالي

الجريدة الورقية