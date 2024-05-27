أوكسفام: الوضع في قطاع غزة تجاوز حد الكارثة

أكدت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية اليوم الاثنين أن الوضع في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، تجاوز حد الكارثة.

وأوضح مسئول الشئون الإنسانية بالمنظمة ماجنوس كورفيكسن - في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن هناك زيادة كبيرة في عدد الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ قرار محكمة العدل الدولية الأخير المتعلق بوقف العمليات في رفح.

وتوقع كورفيكسن، فقدان المزيد من الأشخاص حياتهم بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية حيث إن الوضع مستمر في التدهور .. موضحا أن العديد من المتضررين هم من النساء والأطفال.

وحول مدى قدرة منظمات مثل "أوكسفام" على الاستمرار في العمل في قطاع غزة .. أكد مسئول الشئون الإنسانية بالمنظمة الحاجة الملحة إلى الوقود لتسيير الشاحنات لإيصال المساعدات ..مشددا على أهمية توفير مستودعات لتخزين المساعدات إلا أنه أقر بصعوبة ذلك نظرا لأن العديد منها تعرض للقصف .. لافتا إلى أن عمل المنظمة بشكل آمن داخل القطاع ، بات تحديا كبيرا في الوقت الراهن.