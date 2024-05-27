خبير علاقات دولية: مصر تُفشل المخططات الجهنمية في غزة (فيديو)

كشف طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، جهود مصر في الوقوف مع الفلسطينيين، مؤكدًا أنها مستمرة مستميتة في دفاعها عن أشقائها وهذه الثوابت لا تتزعزع أبدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية دائمًا تثبت أنها الأقدر على تقديم بروتوكول الوقاية وترياق الشفاء لحل هذه القضية.

وأوضح مصر وسياساتها الخارجية بشكل عام فيما يتعلق بالقضية المركزة قضية القضايا، عبارة عن قوة وحكمة وثبات وعطاء ومثابرة وفاعلية.

وأشار إلى أنّ مصر تُفشل المخططات الجهنمية بإصرارها على التمسك بقواعد القانون الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وفضح إسرائيل أمام العالم أنها هي من تُغلق المعبر.

وذكر أن حكم محكمة العدل الدولية يفرض على إسرائيل أن تفتح المعبر من جانبها تأكيد على خطاب الدولة المصرية.

عدد ضحايا غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

أعلنت منظمة العفو الدولية أن ثلاث غارات جوية إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه أدت إلى مقتل 44 مدنيا فلسطينيا بينهم 32 طفلا في أبريل، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في "جرائم حرب".

وذكرت المنظمة أن تلك الغارات حصلت في 16 أبريل في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، وفي 19 و20 أبريل في رفح جنوبي القطاع.