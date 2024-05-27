خبير يكشف أهمية الاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل حول غزة (فيديو)

كشف أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أهمية الاجتماع العربي الأوروبي، الذي عقد في بروكسل، مؤكدًا أنه يعكس ثمرة الجهود العربية، وعلى رأسها الجهود المصرية في توضيح حقيقة ما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أنّ الاجتماع يُمثل أيضًا الجهود المستمرة في حشد الدعم الدولي للقضية الفسطينية على كل المسارات، منها السياسي فيما يتعلق بضرورة حل الدولتين، والمسار الإنساني بوقف الحرب الشعواء وسياسة التجويع وإدخال المساعدات الإنسانية، وأيضًا المسار الأمني وجهود مصر المتواصلة لوقف دائم لإطلاق النار.

وأكد أنّ هذا الاجتماع يأتي في سياق ما نشهده من انتفاضة أوروبية حقيقية فيما يتعلق باعتراف الدول الثلاث أيرلندا والنرويج وإسبانيا بالدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أنّ اعتراف هذه الدول يعكس التحولات الحقيقية للموقف الأوروبي بعدما كان داعمًا لدولة الاحتلال.

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة:

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35984 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة، ومخيم البريج، وجباليا، في اليوم الـ234 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي مجزرة جديدة، استشهد الليلة 40 مواطنًا على الأقل، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحينفي مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددًا كبيرًا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح.