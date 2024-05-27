فلسطين في قلب عملية التشاور العربية للهجرة واللجوء

انطلق اليوم أعمال الاجتماع العاشر لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، والذي ينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة)، ويستمر لمدة يومين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وشاركت فلسطين في الاجتماع، وقال المستشار جمانة الغول بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية أن الاجتماع يعقد في وقت مازال الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لكافة أشكال الانتهاكات لحقوقه إلى حد يصل إلى ارتكاب العديد من الجرائم الدولية بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضحت الغول أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم للنازحين برفح تعكس إصراره على استمرار عمليات الإبادة والتدمير وارتكاب المجازر في رفح وباقي مناطق قطاع غزة وتجاوز كل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف الهجوم العسكري على مدينة رفح.

وطالبت الغول المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الفاعلة بالعمل بشكل جدي وفاعل لإجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وعدم الاكتفاء بالبيانات وتسجيل المواقف وإلا فإن كل تأخير يقابله مزيد من القتل والدماء

ويتم تخصيص جلسة خلال اليوم الثاني للاجتماع حول أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، حيث تقوم الوكالة بعرض الأوضاع الحالية على الأرض في قطاع غزة، والاحتياجات والدعم اللازم في ظل هذه الظروف، والسيناريوهات المستقبلية في اليوم التالي للحرب لإعادة بناء مقار (الأونروا) التي تم استهدافها، واحتياجات إعادة التشغيل لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

ويركز الاجتماع على آخر المستجدات بشأن عملية متابعة واستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، بهدف تحضير الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، المزمع عقده بالقاهرة في يوليو 2024.