الأحد 26 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

مصر والمغرب يبهران الحضور في حفل الموندياليدو و علم فلسطين في المقدمة

بطولة روما
بطولة روما

شهدت العاصمة الإيطالية روما  بالأمس 25 مايو حفل إفتتاح بطولة كأس الجاليات الأجنبية في ايطاليا "الموندياليدو " رسميا علي ملعب إستاد ريناتو فيورنتيني.

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وشهد الحفل حضور مسؤولين من إتحاد الكرة الايطالي و مندوبين عن الاندية الإيطالية والتي يشارك فيها فريقين عربيين كممثلين عن الجاليات العربية في إيطاليا هما فريقي مصر والمغرب .

وتواجد هناك أيضا الإعلامي المصري اكرامي هاشم في إيطاليا، والذي صرح 
أن حفل الإفتتاح قد بدأ في الساعة السادسة مساءا بتوقيت روما بدخول الفرق الممثلة بترتيب المجموعات بالزي التقليدي لكل بلد  حاملين الأعلام الوطنية لبلدانهم يتقدمهم ملكة جمال البلد المشارك.
وكان العرض المصري والمغربي قد أبهر الحضور بتنوعه وثراءه الحضاري والشعبي فقد تقدم الفريق المصري في العرض الفتاة " منار حسانين " "ميس إجيبت " مرتدية الزي الفرعوني حاملة علم مصر و الفتاة " ندي هاشم" مرتدية زي " كليوباترا "تبعهما السيدات " رحاب عبد الفتاح" والسيدة " ولاء عبد اللطيف " مرتديات الأزياء الفرعونية ؛والتي صممته فنانة الأزياء المصرية "ولاء النجار" والسيدة " ناهد شوقي" التي إرتدت علم مصر بألوانه الثلاث و السيدة شروق عباس التي ارتدت الزي الفلاحي التقليدي و مجموعة من الشباب المصري مرتدين الزي البدوي حاملين أعلام مصر و فلسطين .


وبمشاركة عدة شخصيات مصرية وعربية دعما للفريق المصري والمغربي و علي رأسهم السيدة " زينب محمد " والسفير "حسين غملوش" والبروفيسور"فؤاد عودة" والسيد " أحمد مبروك "
الأمر نفسه فعله الفريق المغربي والذي تقدمته " ميس المغرب" فتاة مغربية مرتدية القفطان المغربي و السيد " حسن بطل " مرتديا القفطان المغربي التقليدي و الفنانة الفلكلورية المغربية " حليمة ميسكي " مرتدية الزي الصحراوي المغربي شباب مغربي من المقيمين في إيطاليا وعدد من لاعبي الفريق المغربي مرتدين أزياء معبرة عن العلم المغربي حاملين العلم المغربي و علم فلسطين .

وأثناء مرور العرض المصري طلب منظمو الحفل منه التوقف وأشادوا به وطالبوا من الحضور التصفيق للفريق المصري .

وكان قد توقع الجميع فوز الفريق المصري بجائزة أفضل تمثيل ولكن رفع علم فلسطين والهتاف بالحرية للشعب الفليسطيني حال دون ذلك الفوز وذهبت الجائزة إلي فريق الإكوادور .

وتم تمثيل مشرف للجالية المصرية و المغربية كممثلين عن العرب في تلك البطولة صنعوا من خلاله وحدة عربية مصغرة في المهجر .


وسوف يلعب الفريق المصري أولي مبارياته يوم الثلاثاء المقبل 28 مايو أمام فريق كولومبيا في الساعة التاسعة مساءا .

 

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