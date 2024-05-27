حضري باستا بالجمبري في مناسبتك السارة

يعشق الكبار والصغار تناول المكرونة لانها من الوصفات اللذيذة التي يسهل تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة وبأقل المكونات المتواجدة في المنزل.

ودائما ما تحرص الأمهات على تحضير الوصفات المحببة لدى أفراد أسرتها وتحب تحضير المكرونة في العزومات المفاجئة لانها تنقذها من الوقوع في ورطة الزمن وتحضير وصفة سهلة تليق بضيوفها.

واليوم نقدم لكٍ وصفة سريعة تنقذك في زيارات العائلة المفاجئة ويسهل عليكي تحضيرها بأكثر من طريقة، حضري باستا بالجمبري بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الروبيان : 1 كيلو (مقشر ومنظف)

- الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

- الفلفل الأحمر : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ملعقة كبيرة

- أوريغانو : ملعقة كبيرة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج / مفروم)

- الباستا : باكيت (مسلوقة بحسب التعليمات على العبوة / ومصفاة)

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

طريقة التحضير

1. سخني زيت الزيتون والزبدة بمقلاة على النار حتى تذوب الزبدة.

2. أضيفي الجمبري وقلبي حتى يتغير لونه ويتحول للذهبي.

3. أضيفي الثوم المهروس وقلبي.

4. نكهي بالفلفل الأحمر، والملح، والفلفل الأسود، والأوريغانو وحركي.

5. أضيفي البقدونس الطازج المفروم وقلبيه مع الجمبري حتى يتوزع.

6. أضيفي الباستا المسلوقة وحركيها مع الجمبري.

7. وزعي جبن البارميزان المبشور وقلبي بخفة حتى يذوب.

8. قدمي الطبق ساخناً.