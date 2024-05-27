الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الإثنين 27-5-2024، مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر قبل صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق من الأسبوع.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.02 بالمئة.

وبسبب عطلة في الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الاثنين، كان تداول أسهم جميع القطاعات باهتا.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مايو قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل. ويبدو بنسبة 90 بالمئة أن البنك مستعد للبدء في خفض معدلات الفائدة في الاجتماع المقبل، وقد تساعد بيانات التضخم الضعيفة في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

ومن الممكن أن تساعد بيانات التضخم الأميركية، المقرر صدورها يوم الجمعة، المتعاملين على تقييم توقيت خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات، قاد سهم شركة باكافروست لإنتاج السلمون الانخفاضات على المؤشر ستوكس 600 متراجعا 4.5 بالمئة بعد اكتشاف فيروس أنيميا السلمون المعدي في مزرعة تابعة للشركة.

البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 27425 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 33642 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11809 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 6023 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 8708 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 6896 نقطة.

إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ليسيكو مصر، وسيتي للتحاليل الطبية، والدولية للأسمدة والكيماويات.