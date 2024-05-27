أمن المنوفية يكشف لغز اختطاف طفل قبل مرور 24 ساعة

تمكن فريق من ضباط مباحث المنوفية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والبحث الجنائي، من إعادة الطفل إياد العسال بعد واقعة اختطافه ليلة أمس من قرية بجيرم التابعة لدائرة مركز شرطة قويسنا.

إعادة الطفل المختطف في المنوفية

وطلب المتهمون، فدية من أسرة الطفل إياد قدرها 800 ألف جنيه، وبدأت الأجهزة الأمنية في تفريغ الكاميرات والاستعانة بالتقنيات الحديثة والمصادر السرية في تتبع الخاطفين.

العثور على الطفل إياد قبل مرور 24 ساعة من واقعة الاختطاف



وتمكنت القوة الأمنية العثور على الطفل داخل منطقة جناين في قرية اسطنها التابعة لدائرة مركز شرطة الباجور، وإعادة الطفل مرة أخرى لأحضان أسرته، وإعادة الهدوء لنفوس أطفال القرية، في عملية ناجحة تثبت قدرة رجال أمن المنوفية على فرض الأمن والأمان في كل شبر بقرى المحافظة.

وفي وقت سابق كشف مصدر بوزارة الداخلية، عن فحص فيديو ادعاء اختطاف طفل بقرية بجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي استغاثات من الأهالي، بشأن واقعة اختطاف طفل يدعى إياد العسال، بقرية بجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وعلى الفور كلفت الأجهزة المعنية بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لفحص الواقعة.