الأهلي يستعد لمواجهة سبورتنج في ثاني مواجهات نهائي دوري السلة للسيدات
يستعد الفريق الأول لكرة السلة “سيدات” بالنادي الأهلي لخوض ثاني مواجهات نهائي بطولة دوري السوبر أمام منافسه سبورتنج.
ويلعب نهائي بطولة الدوري بنظام Best of 5 حيث يحتاج أي من الفريقين لتحقيق الفوز في 3 مباريات لحصد للقب.
وكان الأهلي قد حقق الفوز مساء أمس الأحد على سبورتنج في أولى مباريات سلسلة النهائي بنتيجة 83-68.
وشهدت المباراة سيطرة تامة من لاعبات الأهلي، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 25-18، وواصلت لاعبات الأهلي تألقهن في الفترة الثانية وانتهت بنتيجة 41-39.
قام طارق خيري، المدير الفني، بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة من أجل المزيد من النقاط، ونجحت اللاعبات في إنهاء الفترة بنتيجة 55-50. وواصل اللاعبون السيطرة على الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 83-68.
وأشاد الجهاز الفني بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء، من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز، في أولى مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر.