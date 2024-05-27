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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يستعد لمواجهة سبورتنج في ثاني مواجهات نهائي دوري السلة للسيدات

فريق سيدات الأهلي
فريق سيدات الأهلي لكرة السلة

يستعد الفريق الأول لكرة السلة “سيدات” بالنادي الأهلي لخوض ثاني مواجهات نهائي بطولة دوري السوبر أمام منافسه سبورتنج.

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سيدات الاهلي يواجهن سبورتنج في نهائي دوري سوبر السلة

ويلعب نهائي بطولة الدوري بنظام Best of 5 حيث يحتاج أي من الفريقين لتحقيق الفوز في 3 مباريات لحصد للقب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز مساء أمس الأحد على سبورتنج في أولى مباريات سلسلة النهائي بنتيجة 83-68.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من لاعبات الأهلي، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 25-18، وواصلت لاعبات الأهلي تألقهن في الفترة الثانية وانتهت بنتيجة 41-39.

قام طارق خيري، المدير الفني، بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة من أجل المزيد من النقاط، ونجحت اللاعبات في إنهاء الفترة بنتيجة 55-50. وواصل اللاعبون السيطرة على الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 83-68.

‏‎وأشاد الجهاز الفني بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء، من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز، في أولى مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر.

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