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الأحد 26 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الاهلي يواجهن سبورتنج في نهائي دوري سوبر السلة

فريق سيدات الأهلي
فريق سيدات الأهلي للسلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي مباراة هامة اليوم الأحد عندما يواجه نظيره فريق سبورتنج في اللقاء الأول بين الفريقين بالدور النهائي من بطولة دوري السوبر التي تقام بنظام Best of 5.

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طارق قنديل: بطولات الأهلي نتيجة للمنظومة الإحترافية للنادي


‏‎تنطلق المباراة في الثامنة  مساء اليوم وتقام على صالة حسن مصطفى بمدينة ٦ أكتوبر ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار بقوة من أجل حصد اللقب.

‏‎طارق خيري المدير الفني للفريق حرص علي عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

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