ميدو: دونجا لاعب متميز وسيكون له دور مع المنتخب

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة لـ نبيل عماد دونجا بعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر، التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للفراعنة استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": " نبيل عماد دونجا لاعب متميز ولكن قد يكون هناك أولوية لـ حمدي فتحي ومروان عطية في وسط الملعب، ولكن على دونجا أن يضغط على نفسه لكي يحجز مكانه أساسيًا مع منتخب مصر في الفترة القادمة".

وتابع:"استبعاد بعض اللاعبين من قائمة المنتخبات تجعله أمام خيارين إما التطور أو الانتكاسية ودونجا لديه جماهير الزمالك التي تسانده بشكل كبير وسيكون له دور كبير مع منتخب مصر في الفترة القادمة.

وأكمل: "ناصر ماهر لاعب عنده قلب، ويستحق الانضمام للمنتخب وسيقدم كل ما لديه لاثبات نفسه مع الفراعنة"..

وأردف: "خط هجوم منتخب مصر جيد، وأوفا أول مباراة له مع المنتخب، ويجب عليه أن يقدم كل ما لديه، هو بالطبع لاعب متميز ويظهر بشكل جيد في الفترة الأخيرة".

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر - محمد صلاح - مصطفي فتحي - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفي محمد - محمد الشامي - أحمد أمين أوفا - محمد شريف